Fors meer transacties voor Binckbank

AMSTERDAM (AFN) - BinckBank heeft in het eerste kwartaal van het jaar geprofiteerd van de onrust op de wereldwijde aandelenbeurzen. De onlinebroker zag het aantal transacties in de periode duidelijk groeien ten opzichte van de eerste maanden van 2017. Ook op kwartaalbasis was sprake van een stevige groei. In Italië en België was zelfs sprake van een transactierecord. Verder wist Binck de kosten te drukken.

Het aantal transacties steeg naar bijna 2,7 miljoen. Dat betekende op kwartaalbasis een groei met 27 procent en op jaarbasis met 29 procent. De operationele kosten daalden op jaarbasis met 22 procent tot 28,2 miljoen euro. BinckBank was onder meer minder geld kwijt aan afschrijvingen op immateriële activa. De totale inkomsten uit operationele activiteiten kwam uit op 39,6 miljoen euro, hetgeen een daling betekende met 1 procent ten opzichte van een jaar eerder.

De winst na belasting kwam uit 8,5 miljoen euro, waar een jaar eerder 1,3 miljoen euro resteerde. Binck zag onder meer de netto-renteopbrengsten 0,5 miljoen euro hoger uitvallen. Verder stegen de commissie-inkomsten met een gelijk bedrag en steeg het resultaat uit financiële instrumenten, waaronder turbo's, met 0,8 miljoen euro.

Beheerd vermogen

Het beheerde vermogen aan het einde van het eerste kwartaal daalde met 12 procent ten opzichte van vorig jaar. Het beheerd vermogen van Alex Vermogensbeheer kwam aan het einde van het eerste kwartaal uit op 902 miljoen euro. Daarnaast hebben de nieuwe ‘Laten Beleggen’-proposities in België en Nederland aan het eind van het kwartaal 131 miljoen euro aan beheerd vermogen.

Vanaf dit kwartaal rapporteert Binck via boekhoudstandaard IFRS 9. Deze toepassing per 1 januari dit jaar heeft een negatieve impact van 1,9 miljoen euro op het eigen vermogen.