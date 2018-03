Gepubliceerd op | Views: 653 | Onderwerpen: NIBC

AMSTERDAM (AFN/Bloomberg) - De Haagse zakenbank NIBC heeft de prijs van zijn beursgang vastgesteld op 8,75 euro per aandeel. Dat is aan de onderkant van de voorgestelde bandbreedte.

NIBC had eerder zijn aandelen aangeboden voor een indicatieve prijs tussen de 8,75 en 10,25 euro per stuk. De vastgepinde prijs per aandeel geeft NIBC een waardering van bijna 1,3 miljard euro.

Vrijdag maakt de bank zijn rentree op de beurs in Amsterdam. Aandeelhouder J.C. Flowers zet ruim 39 miljoen aandelen in de markt. Dat komt neer op circa 27 procent van de effecten inclusief overtoewijzingsoptie.