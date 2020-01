Procter & Gamble schroeft resultaten op

Gepubliceerd op | Views: 519

CINCINNATI (AFN) - Verzorgings- en schoonmaakmiddelenproducent Procter & Gamble (P&G) heeft in het afgelopen kwartaal meer winst en omzet behaald en is positiever geworden over de resultaten in het gehele boekjaar. Dat blijkt bij de bekendmaking van de cijfers over het tweede kwartaal van het gebroken boekjaar.

De omzet steeg op jaarbasis met 5 procent tot 18,2 miljard dollar. De nettowinst nam met 16 procent toe tot 3,7 miljard dollar. P&G, bekend van merken als Pampers, Ariel, Braun en Gillette, verhoogde het verkoopvolume, met een lichte toename van de verkoopprijzen. Daar stond wel enige tegenwind van negatieve wisselkoerseffecten tegenover.

Het Amerikaanse bedrijf denkt nu dat de omzet in het gehele boekjaar met 4 tot 5 procent zal toenemen, terwijl de bandbreedte eerder op 3 tot 5 procent lag. Daarnaast rekent de onderneming nu op een toename van de onderliggende winst per aandeel met 8 tot 11 procent. Hier werd eerder 5 tot 10 procent voorspeld.