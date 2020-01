Coronavirus zet beurshandel onder druk

MERS-coronavirus kan worden overgedragen door dromedarissen in het Midden-Oosten.

. De ziekte kwam in 2015 voor in het Midden-Oosten, vooral Jordanië, Saoedi-Arabië, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten (Dubai).

Wat kunt u doen om MERS-coronavirus te voorkomen?



Gaat u op reis gaat naar een van de eerder genoemde landen? Vermijd dan contact met dromedarissen en kamelen. Eet of drink geen melk of vlees van kamelen of dromedarissen.



Zorg op reis voor goede hygiëne:Was de handen met water en zeep:







Toen hoorde je er niemand op de beurs over in 2015 toen het er al was