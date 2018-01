Flinke winstval voor Texas Instruments

Gepubliceerd op | Views: 1.602

DALLAS (AFN/RTR/BLOOMBERG) - De Amerikaanse chipfabrikant Texas Instruments heeft vorig kwartaal 67 procent minder winst geboekt dan een jaar eerder. Dat komt doordat het concern een buitengewone last in de boeken moest zetten vanwege de Amerikaanse belastinghervormingen.

Texas Instruments hield in het vierde kwartaal onder de streep 344 miljoen dollar over, waar een jaar eerder nog een nettowinst van dik een miljard dollar werd behaald. De omzet ging wel omhoog, van circa 3,4 miljard dollar een jaar terug naar 3,8 miljard dollar.

De opbrengsten waren daarmee iets hoger dan analisten in doorsnee hadden voorzien. Het bedrijf kwam ook met voorspellingen over de omzet en de winst per aandeel in het eerste kwartaal van het nieuwe jaar. Die vonden de kenners wel weer tegenvallen. Het aandeel Texas Instruments ging in de nabeurshandel omlaag.