ABN AMRO behaalt overwinning bij Hoge Raad

AMSTERDAM (AFN) - ABN AMRO heeft een overwinning behaald bij de Hoge Raad in een zaak rond het wel of niet terugbetalen van hypotheekrente aan duizenden klanten. Volgens de hoogste rechter moet een eerdere beoordeling door het gerechtshof in Amsterdam, in het nadeel van de bank, worden overgedaan.

Het hof was tot de conclusie gekomen dat de bank klanten jarenlang te veel hypotheekrente gerekend zou hebben. ABN AMRO had eenzijdig extra renteopslagen afgekondigd aan klanten met een zogenoemde euribor-hypotheek, afgesloten in de periode 2005-2009. Dat zijn variabele hypotheken waarbij de rente meebeweegt met de rente (euribor) die banken elkaar onderling berekenen.

Maar volgens de Hoge Raad is door het hof niet genoeg aandacht besteed aan het feit dat de betreffende consumenten hun lening in vrijwel alle gevallen zonder kosten mocht omzetten in een andere hypotheek en dat de lening op ieder moment boetevrij geheel of gedeeltelijk mocht worden afgelost.

SDB en Euribar

Met de zaak is veel geld gemoeid. ABN AMRO had eerder al een voorziening genomen van ongeveer 100 miljoen euro. Omdat de Hoge Raad in dit geval oordeelt dat de uitspraak van het hof niet in stand kan blijven en dat een nieuwe beoordeling van de feiten nodig is, wordt de zaak doorverwezen naar een ander gerechtshof om een nieuwe beslissing te nemen.

De Stichtingen Stop De Banken (SDB) en Euribar komen op voor de belangen van een groep consumenten die in de genoemde periode zo’n euribor-hypotheek hebben afgesloten. De organisaties laten weten de uitspraak momenteel te bestuderen. Ze willen hun achterban in de loop van volgende week informeren over de gevolgen.