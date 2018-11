'Sterke cijfers investeerder HAL'

Gepubliceerd op | Views: 1.557

AMSTERDAM (AFN) - Investeerder HAL is met sterke cijfers op de proppen gekomen. Dat schrijven kenners van KBC Securities in een rapport over het bedrijf. De nettovermogenswaarde van HAL kwam eind september uit op 150,08 euro per aandeel. Daarmee voldeed HAL goeddeels aan de verwachtingen van KBC.

Wel merken de analisten op dat de waarde van verschillende belangen die HAL heeft na 30 september zijn gedaald. Dat geldt met name voor oliegerelateerde fondsen als Vopak en Boskalis. Op dit moment houdt KBC rekening met een nettovermogenswaarde van 140 euro per aandeel. De kaspositie van HAL ramen de kenners op circa 15 procent van de vermogenswaarde.

De omzet van HAL over de eerste negen maanden van het jaar viel 9 procent hoger uit. Daarbij was het derde kwartaal goed voor 587 miljoen euro. KBC merkt op dat exclusief overnames en wisselkoerseffecten sprake is van een omzetstijging van 5,1 procent.

KBC hanteert een hold-advies op HAL met een koersdoel van 158 euro. Het aandeel noteerde donderdag kort na de openingsbel 0,2 procent lager op 137 euro.