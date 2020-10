NSI houdt vast aan winstprognose na

AMSTERDAM (AFN) - Vastgoedonderneming NSI houdt vast aan zijn eerdere afgegeven winstprognose voor 2020 van 2,30 euro en 2,40 euro per aandeel. Het bedrijf rept in een kwartaalupdate van een sterk kwartaal ondanks de coronacrisis.

Andermaal wist NSI het overgrote deel van de huurinkomsten gewoon binnen te halen. In het derde kwartaal ging het om 98 procent van de inkomsten. Voor het vierde kwartaal werd al bijna 94 procent van het totaal aan huurinkomsten gecollecteerd.

De netto-huurinkomsten in het afgelopen kwartaal kwamen uit op 44,4 miljoen euro, wat evengoed een daling van 8,8 procent betekende. Die daling was minder sterk dan in de eerste zes maanden van het jaar. Op basis van boekhoudmethode EPRA was er een winst per aandeel van 1,73 euro.

De leegstand was volgens NSI aan het einde van het derde kwartaal 8,2 procent. Topman Bernd Stahli verwacht dat dat getal de rest van het jaar gelijk zal blijven.

Stahli spreekt verder zijn zorgen uit over het coronavirus en de "ongekende" impact daarvan op de Nederlandse economie. "Dit is geen tijd om stil te zitten." NSI wil een actieve rol spelen in hoe bedrijven omgaan met de verdeling van ruimte in het licht van thuiswerken.

Vastgoeddeals trekken na een "rustig" tweede kwartaal weer aan. "Er mag dan een recessie zijn, er zijn genoeg investeerders met geld", zegt de topman. Stahli verwacht wel dat de door het kabinet aangekondigde plannen om de overdrachtsbelasting van 2 naar 8 procent te verhogen voor beleggers negatief uitpakt.

NSI verwacht voor dit jaar een dividend van 2,16 euro per aandeel uit te kunnen keren.