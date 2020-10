Sligro verwacht nieuwe tik in slot coronajaar 2020

VEGHEL (AFN) - Groothandelsbedrijf Sligro houdt rekening met een nieuwe coronaklap nu de horeca in Nederland voor de tweede keer dit jaar de deuren heeft moeten sluiten. Volgens het bedrijf zal dit de omzet in het slotkwartaal van 2020 geen goed doen. Vanwege de coronaperikelen waagt Sligro zich niet aan voorspellingen voor dit jaar.

Sligro zag zijn omzet in het derde kwartaal opnieuw dalen als gevolg van de coronacrisis. Wel was de afname minder groot dan in de eerste helft van dit jaar. Door het mooie zomerweer was er zelfs sprake van een sterk herstel. De kwartaalopbrengsten vielen met 547 miljoen euro 9,5 procent lager uit dan een jaar eerder.

Om de nieuwe klap als gevolg van de horecamaatregelen het hoofd te bieden blijft Sligro strak sturen op kosten. Het bedrijf doet beperkt maar gericht investeringen. Ook wordt "het huis" verder op orde gebracht om straks van het herstel te kunnen profiteren.

Sligro rondt dit jaar naar verwachting een aantal strategische programma’s versneld af. Deze moeten vanaf 2021 bijdragen aan een sneller en beter herstel.

Onlangs werd de laatste voormalige Heineken-distributielocatie gesloten en ingepast in het bezorgservicenetwerk van Sligro. Ook de bezorginfrastructuur van het eerder overgenomen De Kweker werd ontmanteld waarbij de klanten ondergebracht werden in de bestaande bezorgservicelocatie van Sligro in Amsterdam.