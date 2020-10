Chipbedrijf Besi ziet vraag uit VS en Azië aantrekken

DUIVEN (AFN) - BE Semiconductor Industries (Besi) blijft profiteren van de aantrekkende vraag naar chips vanuit Azië en de Verenigde Staten. De onderneming zag de omzet in het derde kwartaal van het jaar met ruim een vijfde stijgen in vergelijking met een jaar eerder. Op kwartaalbasis was sprake van een daling van bijna 13 procent. Deze daling is volgens Besi seizoensgebonden

De meetperiode werd afgesloten met een omzet van 108,3 miljoen euro. Onder de streep bleef 34 miljoen euro over. Dat was bijna 15 miljoen euro meer dan een jaar eerder geholpen door hogere marges en kostenbesparingen.

De bestellingen namen ten opzichte van het tweede kwartaal met 6,3 procent af tot bijna 95 miljoen euro. Op jaarbasis was sprake van een stijging met 15,5 procent. Vooral de ontwikkeling van de 5G-mogelijkheden zorgen ervoor dat er meer werk op de plank ligt.

De nettocashpositie steeg met dik 65 miljoen euro tot 158,7 miljoen euro ten opzichte van eind 30 juni.

Netto winst van bijna 90 miljoen euro

Over de eerste negen maanden van het jaar vielen de opbrengsten met 324 miljoen euro bijna een kwart hoger uit dan een jaar eerder. Het aantal orders nam toe tot 314,8 miljoen euro wat bijna 27 procent meer was dan na de eerste negen maanden van 2019.

De nettowinst in de periode januari tot en met september steeg met 84 procent tot 87,6 miljoen euro. Voor het lopende kwartaal rekent Besi op een daling van de omzet op kwartaalbasis met 15 procent. Ook dit heeft volgens het chipbedrijf ook met seizoensinvloeden te maken, maar ook door stijgende bezorgdheid rond de coronapandemie.

Verder maakte Besi bekend met Applied Materials te gaan samenwerken op het gebied van 'hybrid bonding'. Daarmee kunnen gemakkelijker geïntegreerde chipsystemen worden gemaakt, onder meer voor 5G en kunstmatige intelligentie (AI). De twee bedrijven gaan de techniek daarvoor verder ontwikkelen en richten een gezamenlijk onderzoekscentrum op. Dat wordt gevestigd bij Applied Materials in Singapore. Financiële details voor de overeenkomst werden niet bekendgemaakt.