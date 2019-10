UPS verbetert winstgevendheid

Gepubliceerd op | Views: 13

ATLANTA (AFN/BLOOMBERG) - De Amerikaanse pakketbezorger UPS heeft zijn winstmarge opgekrikt ondanks moeilijke marktomstandigheden. Het bedrijf heeft te maken met de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China, maar slaagde erin de kosten voor bezorgingen aan huis te verlagen.

De operationele winst verbeterde naar 12 procent van de omzet. Dat was een jaar eerder in dezelfde periode nog 10,5 procent. De omzet steeg naar 18,3 miljard dollar van 17,4 miljard dollar een jaar eerder. Dat was onder meer te danken aan webwinkelgigant Amazon.com, die zwaarder inzette op bezorging in één dag en een contract met concurrent FedEx zag aflopen.

UPS zette verder een streep door 500 miljoen dollar aan geplande investeringen dit jaar en nog eens hetzelfde bedrag volgend jaar. Daarmee komt het tegemoet aan mogelijke zorgen over te hoge uitgaven.

Het bedrijf meldde verder dat operationeel directeur Jim Barber eind december na 35 jaar vertrekt. Barber, die begon als chauffeur op een UPS-busje, krijgt lof van het bestuur voor zijn rol bij de internationale expansie.