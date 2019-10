Italië schrapt garantie fabriek ArcelorMittal

Gepubliceerd op | Views: 208 | Onderwerpen: Italië, staal

ROME (AFN/RTR) - De Italiaanse regering heeft besloten om een belangrijke milieugarantie die is verleend aan een fabriek van staalbedrijf ArcelorMittal in Taranto in te trekken. De commissies Industrie en Arbeid van de Italiaanse Senaat namen daarvoor een amendement aan, aldus Italiaanse media. Het staalconcern kocht vorig jaar de fabriek Ilva in Zuid-Italië en waarschuwde die dicht te gooien als de garantie ingetrokken wordt.

De garantie geeft ArcelorMittal juridische bescherming tegen vervolging voor het vervuilende effect van de fabriek op het milieu. Het staalbedrijf beloofde bij de aankoop van de fabriek de nodige maatregelen te treffen om milieuvervuiling tegen te gaan. De Vijfsterrenbeweging (M5S) die momenteel in de regerende coalitie zit, ziet klimaatbeleid als een van zijn prioriteiten en pleitte al voor de verkiezingen voor de sluiting van de fabriek.

Bij de Ilva-fabriek werken zo'n 8000 mensen.