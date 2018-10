Positieve resultaten Galapagos in The Lancet

Gepubliceerd op | Views: 986 | Onderwerpen: biotechnologie

CHICAGO (AFN) - Positieve resultaten van onderzoek door biotechnologiebedrijf Galapagos met het geneesmiddel Filgotinib worden gepubliceerd in het gezaghebbende medische tijdschrift The Lancet. De resultaten van het onderzoek zijn ook gedeeld op een congres in Chicago.

Het gaat om twee klinische studies naar gebruik bij psoriatische artritis en de ziekte van Bechterew. Eerder werden in Chicago ook al vorderingen met het gebruik van Filgotinib bij reuma gedeeld.

De onderzoeken tonen volgens Galapagos aan dat filgotinib de ziektesymptomen verlichtte bij patiënten met psoriatische artritis bij wie een eerdere behandeling niet werkte, en bij patiënten met de ziekte van Bechterew. Het bedrijf spreekt van een ,,belangrijke stap".