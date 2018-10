'Gezonde volumegroei Heineken'

Gepubliceerd op | Views: 218 | Onderwerpen: levensmiddelen

AMSTERDAM (AFN) - Bierbrouwer Heineken heeft in het derde kwartaal naar verwachting weer meer bier aan de man gebracht dan een jaar eerder. Dat komt naar voren uit een analistenconsensus die het drankconcern op zijn site heeft gepubliceerd. De brouwer komt woensdag met cijfers over het afgelopen kwartaal naar buiten.

Marktvorsers gaan er in doorsnee vanuit dat Heineken in de drie maanden tot en met september in totaal 62,6 miljoen hectoliter heeft verkocht. Dat zou neerkomen op een autonome volumegroei van 4,3 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De grootste groeimarkt was volgens marktvorsers Azië, waar het volume met 7 procent toenam. Analisten rekenen in doorsnee ook op betere cijfers voor Europa, mogelijk als gevolg van het warme weer en het WK voetbal van afgelopen zomer.

KBC Securities is in een eigen prognose voorzichtiger over de Europese bierverkopen van Heineken. De Belgische bank verwacht voor alle markten bijeen een ,,gezonde volumegroei'' van 3,2 procent. Daarmee laat de brouwer volgens KBC een solide groei zien, ondanks de mindere vooruitzichten voor de winstmarges die Heineken vorig kwartaal afgaf.

Gezien het belang van de Aziatische markt zullen beleggers ook benieuwd zijn naar de voortgang van een grote deal met de Chinese biergigant CR Beer. Dat concern gaat onder licentie Heineken-merken verkopen via zijn distributienetwerk in China, waardoor de biertjes op veel meer plekken in deze groeimarkt te koop zijn.