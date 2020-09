Intel krijgt licentie VS voor leveringen aan Chinees Huawei

Gepubliceerd op | Views: 364 | Onderwerpen: China, Verenigde Staten

SHANGHAI (AFN/RTR) - De Amerikaanse chipreus Intel heeft van de Amerikaanse overheid toestemming gekregen om met de Chinese techreus Huawei te handelen. Volgens het Chinese bedrijf gaat het om de levering van bepaalde producten door Intel.

Door nieuwe regels geldt per 15 september een verbod op leveringen van materiaal of diensten aan Huawei. Bedrijven uit de VS moeten eerst een vergunning aanvragen om hun waar te verkopen aan het techbedrijf. Deze vergunningen zijn moeilijk te verkrijgen.

De VS zetten Huawei en andere Chinese bedrijven eerder op een zwarte lijst. Ze zouden volgens de regering-Trump een gevaar voor de nationale veiligheid zijn.