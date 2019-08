Gepubliceerd op | Views: 1.079

FRANKFURT (AFN/BLOOMBERG) - Het was de beleidsmedewerkers van de Europese Centrale Bank (ECB) er bij de beleidsvergadering vorige maand alles aan gelegen om de twijfels die zijn gerezen over het behalen van inflatiedoelen weg te nemen. Mogelijk komt de centrale bank daarom met extra maatregelen voor monetaire stimulans. Dat valt op te maken uit de notulen van de bijeenkomst.

De ECB-bestuurders waren het er over eens dat de mindere inflatievooruitzichten reden waren tot bezorgdheid. De economische groeivertraging binnen de eurozone duurt mogelijk langer dan verwacht. Daarnaast spelen nog externe factoren als de handelsspanningen die zorgen voor een krimp in de industriële productie. Dat zou volgens de toezichthouder ook weer door kunnen werken op de dienstensector. De vooruitzichten voor de wereldhandel bleven zwak.

Volgens de ECB was het noodzakelijk een boodschap uit te sturen met het nodige evenwicht. Zo moesten niet onnodig negatieve signalen over de stand van de economie worden uitgestuurd. Ook was het zaak om de bezorgdheid te temperen over een eventueel tekort aan instrumenten om de inflatiedoelen te ondersteunen.