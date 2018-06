Oliefondsen stralen op positieve beurzen

Gepubliceerd op | Views: 117

AMSTERDAM (AFN) - De meeste Europese aandelenbeurzen zijn vrijdag stevig omhooggegaan. De oliegerelateerde bedrijven hadden de wind flink in de rug door de hogere olieprijzen na de productiedeal door oliekartel OPEC.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 1,4 procent hoger op 560,34 punten. De MidKap klom 1,5 procent tot 798,57 punten. Parijs en Londen kregen er tot 1,7 procent bij, Frankfurt deed het wat rustiger aan met een plus van 0,5 procent.

De OPEC en zijn bondgenoten hebben een akkoord bereikt over een productieverhoging van 1 miljoen vaten per dag. De verhoging gaat per juli in. Naar verwachting zal de daadwerkelijke verhoging minder fors zijn, omdat sommige landen niet in staat zijn om de productie op te voeren. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 3,8 procent tot 68,01 dollar. Brentolie steeg 2,1 procent in prijs en werd verhandeld voor 74,57 dollar per vat.

Flow Traders verliezer

In de AEX was Shell koploper met een winst van 3,3 procent, terwijl in de MidKap bodemonderzoeker Fugro en oliedienstverlener SBM Offshore tot 5,1 procent stegen. In Parijs won Total 3,3 procent en in Londen klom BP 3,1 procent, net als Eni in Milaan.

In de MidKap was Takeaway.com ook erg in trek met een plus van 7,6 procent. De maaltijdbestelsite heeft de Zwitserse activiteiten van branchegenoot Delivery Hero gekocht. Beursintermediair Flow Traders was de grootste verliezer bij de middelgrote fondsen met een koersdaling van 1,2 procent.

Importheffingen Trump

In Frankfurt kwamen de Duitse autobouwers onder druk te staan na het dreigement van de Amerikaanse president Donald Trump om importheffingen van 20 procent op te leggen op Europese auto's. Volkswagen, Daimler en BMW leverden tot 1,2 procent aan beurswaarde in.

In Parijs steeg de koers van Airbus ruim 2 procent. De Europese vliegtuigbouwer dreigt Groot-Brittannië te verlaten als dat land zonder handelsakkoord toch uit de Europese Unie stapt. Bij Airbus werken in Groot-Brittannië 14.000 mensen en de activiteiten van de onderneming zijn goed voor naar schatting 110.000 andere banen.

De euro was 1,1637 dollar waard, tegen 1,1604 dollar op donderdag.