'Nederlandse consument niet meer bezig met hamsteren'

DIEMEN (AFN) - De Nederlandse consument lijkt niet meer te hamsteren. Supermarkten hebben in de week na Pasen ongeveer een tiende minder omzet geboekt dan een jaar eerder, becijfert marktonderzoeker Nielsen.

De weekverkopen bedroegen 777 miljoen euro. Waarschijnlijk komt de stevige omzetdaling vooral doordat Pasen vorig jaar in een andere week viel. Bovendien waren er dit jaar veel supermarkten op paasmaandag dicht wat eveneens voor minder omzet zorgt, zegt de marktonderzoeker.

Maar Nielsen heeft ook de indruk dat de duur van de coronacrisis een rol speelt. "Uit onze cijfers blijkt dat het merendeel van de Nederlandse consumenten gelooft dat de effecten van de corona-uitbraak veel langer zullen duren dan de korte termijn", zegt directeur Johan Vrancken van Nielsen Benelux Connect.

Volgens hem is de omzet nu terug op het niveau van het "oude normaal". "Er is hier niet veel meer aan de hand: de Nederlandse shopper is niet echt meer bezig met het hamsteren van boodschappen, hoewel ze natuurlijk veel meer thuis koken en eten dan vroeger." In de voorgaande weken gingen de verkopen van de supers nog flink omhoog.