Advies SBM Offshore omlaag bij SocGen

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - De Franse bank Société Générale verlaagt het beleggingsadvies voor maritiem oliedienstverlener SBM Offshore van buy naar hold. Volgens SocGen krijgen oliedienstverleners als SBM dit en volgend jaar te maken met lagere kapitaalinvesteringen in de wereldwijde energiesector vanwege de scherp gedaalde olieprijzen en de coronacrisis.

SocGen denkt dat er meer duidelijkheid zal ontstaan voor oliedienstverleners over de stand van zaken in november. Deze crisis in de energiesector is erger dan eerdere gevallen en het is van belang dat bedrijven dan ook letten op vaste kosten versus variabele kosten, stelt de bank.

Verder verwacht SocGen dat 2021 een jaar van fusies en overnames in de oliedienstverlening kan worden, door bedrijven zelf, maar ook via investeringsmaatschappijen en staatsinvesteringsfondsen.

Het aandeel SBM noteerde woensdag omstreeks 14.20 uur een min van 1,4 procent op 10,23 euro.