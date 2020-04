RoodMicrotec stelt aandeelhoudersvergadering uit

Gepubliceerd op | Views: 234

DEVENTER (AFN) - Chiptoeleverancier RoodMicrotec heeft zijn voor 18 juni geplande jaarlijkse aandeelhoudersvergadering uitgesteld. Dat doet het bedrijf omdat het met de obligatiehouders in gesprek wil over de aflossing van een lening. Daardoor kan het jaarverslag niet voor het einde van april klaar zijn.

RoodMicrotec heeft voor 6 mei een bijzondere vergadering van obligatiehouders uitgeschreven. De uitkomst daarvan moet worden verwerkt in het jaarverslag dat op zijn laatst in juni wordt gepubliceerd. Als RoodMicrotec daar meer duidelijkheid over heeft, geeft het bedrijf ook een nieuwe datum voor de aandeelhoudersvergadering.