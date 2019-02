Gepubliceerd op | Views: 431 | Onderwerpen: Europa, inflatie

LUXEMBURG (AFN) - De inflatie in de eurozone is in januari gezakt naar 1,4 procent op jaarbasis, van een bijgestelde 1,5 procent in december. Dat meldde het Europese statistiekbureau Eurostat op basis van definitieve cijfers.

Het cijfer van januari komt overeen met een eerdere raming en met de consensus van economen. De kerninflatie, zonder de invloed van de sterk schommelende prijzen voor energie en levens- en genotsmiddelen, kwam in januari uit op 1,1 procent.

Voor de hele Europese Unie werd een inflatie opgetekend van 1,5 procent, tegen 1,6 procent in december. Binnen de EU werden de laagste inflatieniveaus gemeten in Griekenland, Kroatië en Portugal, terwijl in Estland en Hongarije de hoogste inflatie werd gezien.