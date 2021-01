Pearle-moeder voelt crisis in omzet, onlineverkopen hard omhoog

DEN HAAG (ANP) - Optiekbedrijf GrandVision, het bedrijf achter ketens als Pearle en Eyewish, heeft afgelopen tijd weer duidelijk last gehad van de coronacrisis. De strenge lockdownmaatregelen die in veel landen eind vorig jaar weer werden ingesteld vanwege de tweede coronagolf, zaten de verkopen in de weg. In de periode daarvoor herstelde het optiekbedrijf juist van eerdere corona-ingrepen. Online gingen de zaken voor de wind.

GrandVision sloot, op basis van voorlopige cijfers, het slotkwartaal af met een omzetdaling van 1,7 procent. Een jaar eerder werd er nog een dubbelcijferige groei behaald. Voor heel 2020 werd een omzetdaling van bijna 14 procent gemeten. De onlineverkopen stegen vorig jaar met 85 procent. Bedragen noemde het bedrijf nog niet.

Volgens GrandVision bleef het leeuwendeel van de optiekzaken wereldwijd open, omdat ze aangemerkt zijn als essentieel. Maar door de strenge maatregelen kampten de winkels met veel minder winkelend publiek. GrandVision kon in veel landen overheidssteun aanvragen om door de crisis te komen. Daarmee hield het bedrijf zijn winstgevendheid goeddeels op peil.

GrandVision verwacht dat het herstel van de crisis vanaf het tweede kwartaal zal inzetten. Daarnaast rekent de onderneming erop dat de overname door brillenreus EssilorLuxottica in de eerste helft van dit jaar zijn beslag zal krijgen. De Frans-Italiaanse brillen- en lenzenmaker gaf onlangs aan achter de samensmelting te blijven staan. Dit nadat eerder geruchten de kop opstaken dat EssilorLuxottica onder de overeenkomst uit wilde komen.

EssilorLuxottica, dat bekend is van onder meer zonnebrillenmerk Ray-Ban, voerde al wel vergeefs een juridische strijd over de deal. Het concern vond dat GrandVision meer informatie moest geven over de aanpassingen die het deed aan de bedrijfsvoering. In de Europese Unie, Turkije en Chili wachten de optiekbedrijven nog op goedkeuring van de autoriteiten. In Rusland moet het goedkeuringsproces opnieuw omdat de vorige termijn was verlopen.