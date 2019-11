Gepubliceerd op | Views: 675 | Onderwerpen: bitcoin

AMSTERDAM (AFN) - De waarde van de bitcoin blijft verder dalen en is aanbeland bij de 8000 dollar. De koers van de virtuele munteenheid heeft al een aantal dagen een neergaande lijn te pakken en noteerde een week terug nog rond de 8700 dollar. Dat blijkt uit cijfers van Coinmarketcap dat verschillende beurzen waarop de cryptomunt wordt verhandeld in de gaten houdt.

De bitcoin stond eind vorige maand voor het laatst onder de grens van 8000 dollar. Toen kwam er echter een plotselinge stijging waarbij de munt binnen twee dagen van 7600 dollar naar 9900 dollar steeg.

Bekeken vanaf begin dit jaar staat de bitcoin nog duidelijk in de plus. Op 1 januari was de koers nog minder dan 3800 dollar. In juli piekte de waarde van de munt op ruim 13.000 euro.