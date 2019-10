VEON aan de slag met 5G in Kazachstan

Gepubliceerd op | Views: 381

AMSTERDAM (AFN) - VEON begint een proef op grote schaal met een 5G-netwerk in Kazachstan. De in Amsterdam genoteerde telecomonderneming doet dat via dochter KaR-Tel, dat actief is onder de naam Beeline.

De test is is geïntegreerd in het mobiele netwerk van Beeline, waardoor het een van de grootste proeven met het snelle internet tot nu toe in Centraal-Azië is. De 5G-dekking van de proef strekt zich uit over dertien vierkante kilometer, waardoor een aantal vaste, draadloze en mobiele toepassingen kunnen worden getest in realistische omstandigheden. Het gaat onder meer om robotica voor industriële toepassingen en virtual reality-ervaringen zoals gaming en 360-graden tv-streaming.

Voor de proef werkt KaR-Tel samen met Nokia. Financiële details werden niet gemeld.