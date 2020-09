Nog grotere krimp verwacht bij Lufthansa

Gepubliceerd op | Views: 585

FRANKFURT (AFN) - De Duitse vliegtuigmaatschappij Lufthansa ziet het tempo van herstel in de luchtvaart van de coronacrisis somber in en gaat daarom nog dieper snijden in de kosten. Lufthansa kondigde in een nieuw herstructureringsprogramma aan minstens honderdvijftig vliegtuigen niet meer in gebruik te zullen nemen. Het tot dusver aangekondigde aantal van 22.000 ontslagen, zal nog verder stijgen, zo werd maandag bekendgemaakt.

Het nieuwe reorganisatieprogramma heeft ook gevolgen voor managementposities. Een vijfde van de managers zal begin 2021 zijn of haar baan verliezen, aldus Lufthansa. De kosten van de aan de grond staande vliegtuigvloot lopen op tot rond de 1,1 miljard euro in het derde kwartaal van 2020.

Het zomerseizoen komt tot een einde waardoor het aantal boekingen weer afneemt, aldus Lufthansa. In het vierde kwartaal wordt de capaciteit (combinatie van aantal vliegkilometers en zitplaatsen) zelfs teruggebracht naar ongeveer 20 tot 30 procent ten opzichte van vorig jaar, terwijl dat vooralsnog 50 procent was.

Zwaar getroffen

Lufthansa heeft verder besloten om nog eens acht Airbus A380's en tien A340-600's voor de lange termijn aan de grond te houden. Alleen bij een onverwacht snel herstel zullen deze vliegtuigen weer in gebruik worden genomen.

Lufthansa is net als veel andere luchtvaartmaatschappijen zwaar getroffen door de coronacrisis. Door de nog steeds van kracht zijnde grenssluitingen en negatieve reisadviezen herstelt de markt zich minder dan verwacht. Topman Carsten Spohr denkt dat het nog jaren duurt voor de luchtvaart weer op het niveau is van voor de crisis.