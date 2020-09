Koersdoel IMCD omhoog bij ING

Gepubliceerd op | Views: 603

AMSTERDAM (AFN) - Chemicaliëndistributeur IMCD zet een belangrijke stap met de overname van zijn Indiase branchegenoot Signet. Dat constateren kenners van ING, die hun koersdoel voor het aandeel opvoerden van 77,30 euro naar 108 euro.

Signet richt zich op de distributie van stoffen voor de farmaceutische en voedingsindustrie. Het gaat dan bijvoorbeeld om verdunners en zoetstoffen. Behalve in India is de onderneming ook actief in Bangladesh, het Midden-Oosten en Afrika.

IMCD haalde direct 400 miljoen euro op om de deal met Signet te financieren en voor verdere overnames. ING wijst er daarbij wel op dat het goede nieuws van de deal door de stijging van het aandeel IMCD al direct in de aandelenkoers is verwerkt. "De huidige aandelenkoers hangt samen met nieuwe overnames, aangezien de waarderingen van onder meer branchegenoten veeleisend zijn", zo constateren de kenners. Zij wijzen daarbij op het sterke bedrijfsmodel en het trackrecord wat betreft overnames van IMCD, maar opwaartse beweging voor de koers is dus wel beperkt.

ING blijft bij zijn hold-advies voor IMCD. Het aandeel stond maandag omstreeks 09.45 uur 0,6 procent hoger op 105,45 euro.