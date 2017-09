Ook winstwaarschuwing Hannover Re na rampen

Gepubliceerd op | Views: 156

HANNOVER (AFN) - Herverzekeraar Hannover Re waarschuwt dat zijn winstdoel voor dit jaar mogelijk niet kan worden gehaald als gevolg van forse schade door verschillende natuurrampen. Eerder gaf de grotere branchegenoot Munich Re ook al een winstwaarschuwing vanwege de orkanen Harvey en Irma.

Volgens Hannover Re hebben Harvey en Irma het potje voor tegenvallers door grote schades flink onder druk gezet. Daar komt de nog niet in kaart gebrachte schade van orkaan Maria en de aardbeving in Mexico nog bij.

Hannover Re ging uit van een winst van een miljard euro. Hoever het resultaat van dat doel verwijderd zal blijven is nog de vraag. De Duitse herverzekeraar benadrukt dat een dividenduitbetaling in lijn met die van vorig jaar nog steeds mogelijk is.

Klappen

Herverzekeraars als Hannover Re, Munich Re en Swiss Re krijgen dit jaar flinke klappen te verduren door natuurgeweld. Een analist van Commerzbank becijferde al dat Harvey alleen al een kostenpost van zo'n 7 miljard euro zal opleveren voor herverzekeraars. Swiss Re zou de grootste rekening krijgen met circa 840 miljoen euro, voor Munich Re (770 miljoen) en Hannover Re (210 miljoen).

Munich Re zei eerder dat dergelijke tegenvallers ingecalculeerd zijn en het bedrijf niet in gevaar brengen. Ook hoeven verzekeraars die hun risico's door Munich Re hebben afgedicht niet te vrezen voor het uitblijven van uitbetalingen.