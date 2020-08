SBM Offshore wil schip Installer volledig inlijven

Gepubliceerd op | Views: 349

SCHIEDAM (ANP) - Maritiem oliedienstverlener SBM Offshore is van plan de SBM Installer, een zogeheten Dive Support and Construction Vessel (DSCV), in zijn geheel in te lijven. De onderneming zegt 30 miljoen dollar te betalen voor het resterende belang van 75 procent dat nu in handen is van Ocean Yield.

SBM heeft al een belang van 25 procent in de Installer. In 2014 werd het schip verkocht aan het samenwerkingsverband van de maritiem dienstverlener met Ocean Yield. De partijen sloten destijds een contract met een looptijd van 12 jaar.

Door het schip in zijn geheel weer terug te kopen, wil SBM een latere verkoop makkelijker maken. De verwachting is dat de deal in het lopende kwartaal van dit jaar wordt afgerond. Daarvoor zijn nog wel een aantal goedkeuringen en documenten vereist.