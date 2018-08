Shell plant fors meer tankstations in China

Gepubliceerd op | Views: 1.067 | Onderwerpen: China

PEKING (AFN/BLOOMBERG) - Shell wil flink groeien op de tankstationmarkt in China. Het olie- en gasconcern is van plan om zijn pompentotaal in het Aziatische land tegen 2025 bijna verdrievoudigd te hebben tot 3500 stuks. Dat heeft een Shell-bestuurder John Abbott gezegd in een interview in Peking met zakenkrant 21st Century Business Herald.

Shell runt nu nog ongeveer 1300 tankstations in China. Daarmee is het concern de grootste buitenlandse speler in termen van marktaandeel.