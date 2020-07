'Philips peilt interesse in huishoudtak bij Chinese bedrijven'

Gepubliceerd op | Views: 728 | Onderwerpen: China

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Philips heeft naar verluidt contact gezocht met Chinese branchegenoten om te peilen of ze interesse hebben in de Philips-divisie die huishoudelijke apparaten maakt. Persbureau Bloomberg meldt op basis van ingewijden dat het zorgtechnologieconcern Haier Group en Midea Group heeft benaderd in aanloop naar het formele verkoopproces, dat volgens de bronnen waarschijnlijk in het vierde kwartaal van start gaat.

Begin dit jaar maakte Philips bekend de divisie Domestic Appliances in de etalage te zetten. De tak, die onder meer airfryers en koffiemachines maakt, past niet meer in de strategie van het bedrijf. Philips richt zich steeds meer op zorgtechnologie en stootte eerder ook al de chipstak en de verlichtingsdivisie af, net als het onderdeel dat televisies maakt.

De huishoudtak van Philips zou tot zo'n 4 miljard dollar op kunnen brengen. Er lijken meerdere kandidaten te zijn. Zou zou Philips ook contact opgenomen hebben met de Turkse fabrikanten van huishoudelijke apparaten Arcelik en Vestel om hun honger naar een deal te testen. En investeerders als Blackstone, CVC en KKR zullen een overname waarschijnlijk ook in overweging nemen als het verkoopproces daadwerkelijk aanvangt, zeggen de ingewijden. De genoemde bedrijven weigerden commentaar te geven of waren niet direct beschikbaar voor een reactie.