Horecasluitingen kostten Coca-Cola groot deel van omzet

ATLANTA (AFN) - Coca-Cola heeft in het het tweede kwartaal een 28 procent lagere omzet geboekt dan een jaar eerder. 's Werelds bekendste frisdrankconcern kampte vooral met de gevolgen van horecasluitingen en de annulering van veel evenementen waar zijn drankjes worden verkocht.

De frisdrankverkoop voor consumptie buitenshuis, zoals in restaurants en stadions of op festivals, is doorgaans goed voor de helft van de omzet van Coca-Cola. Doordat die markt door lockdownmaatregelen over de hele wereld aanzienlijk kromp, daalden de totale opbrengsten tot 7,2 miljard dollar tegenover 10 miljard een jaar eerder. De winst ging met bijna een derde omlaag tot 1,8 miljard dollar.

Coca-Cola verwacht dat de ergste klap van de coronapandemie achter de rug is. Waar in april nog een kwart minder blikjes frisdrank werden verkocht dan een jaar eerder, was dat in juni nog maar een daling van 10 procent op jaarbasis. In juli wijzen de eerste cijfers op verder herstel, meldt het bedrijf.

Coca-Cola was een van de grote bedrijven die overging tot een advertentiestop op Facebook, omdat het socialmediabedrijf te weinig zou doen tegen online racisme. In zijn kwartaalbericht kondigt Coca-Cola nu ook extra maatregelen aan die de gelijkheid in de Verenigde Staten moeten bevorderen. De komende vijf jaar besteedt Coca-Cola in de VS 500 miljoen dollar extra bij leveranciers die eigendom van zwarte ondernemers.