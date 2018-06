'KPN stelt opnieuw vrouwenquotum in'

Gepubliceerd op | Views: 78

AMSTERDAM (AFN) - KPN heeft opnieuw een vrouwenquotum ingevoerd voor hogere managementsfuncties, meldt het AD. Momenteel is minder dan een vijfde van de hoogste directeuren bij het telecomconcern vrouwelijk.

,,We willen minstens 30 procent vrouwen in de top", zegt de nieuwe topman Maximo Ibarra in de interne glossy De Max. ,,Om dit doel te bereiken hebben we een verplicht beleid geïmplementeerd. De shortlist voor een (hoge) job moet uit minstens 50 procent vrouwelijke kandidaten bestaan."

KPN startte met een vrouwenquotum in 2009 onder toenmalig topman Ad Scheepbouwer. Onder opvolger Eelco Blok verdween het beleid langzaam. In een reactie tegen de krant laat een KPN-woordvoerster weten dat het percentage van 30 procent nooit weg is geweest.