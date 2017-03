APG en ING hebben belang in Avantium

Gepubliceerd op | Views: 611

AMSTERDAM (AFN) - APG Asset Management en ING hebben een aanzienlijk belang in beursnieuweling Avantium. Dat blijkt uit een melding bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

APG heeft een kapitaalbelang van 13,5 procent in chemiebedrijf Avantium, dat vorige week woensdag naar de beurs ging in Amsterdam. ING heeft 7,7 procent van de aandelen in bezit. In beide gevallen komt het stemrecht overeen met het kapitaalbelang.

Eerder bleek al dat Participatiemaatschappij Vlaanderen een kapitaalbelang en stemrecht in het bedrijf heeft van 8,96 procent. Navitas heeft een belang van 3,84 procent en John Swire & Sons Limited heeft 4,04 procent van de aandelen en stemrechten.