Coronavirus raakt economische activiteit Japan

Gepubliceerd op | Views: 963 | Onderwerpen: Japan

TOKIO (AFN/BLOOMBERG) - De economische bedrijvigheid in Japan heeft in februari krimp laten zien, onder druk van de uitbraak van het coronavirus in China. Dat blijkt uit de zogeheten Jibun Bank-inkoopmanagersindex voor de derde economie van de wereld.

De index voor de bedrijvigheid in de omvangrijke Japanse industrie zakte naar een stand van 47,6 van 48,8 in januari. Een cijfer onder de 50 wijst op krimp van de industriële activiteit, daarboven op groei. Dat is de zwakste score in meer dan zeven jaar. De Japanse industrie heeft last van verstoringen van de vraag en toeleveringsketen door het virus omdat veel fabrieken in China stilliggen.

De graadmeter voor de Japanse dienstensector toonde ook krimp, met een stand van 46,7 tegen 51 in de voorgaande maand. Dat komt mede doordat het Chinese toerisme en het vliegverkeer in Azië hard zijn geraakt door het virus. De samengestelde index van industrie en diensten kwam uit op 47 tegen 50,1 in januari. De tegenvallende cijfers wakkeren de zorgen aan dat de Japanse economie in een recessie kan raken als gevolg van de impact van het virus.