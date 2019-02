BAM wint klus bij oude FNV-kantoor in Woerden

Gepubliceerd op | Views: 698

WOERDEN (AFN) - BAM Wonen heeft samen met woningcorporatie GroenWest een klus binnengesleept bij het voormalige FNV-kantoor in Woerden. Volgens het bouwconcern wordt het voormalige kantoor gesloopt en komen er 265 huur- en koopappartementen.

Er is geen bouwsom naar buiten gebracht. De verwachte start van de werkzaamheden is medio volgend jaar. ,,Voor BAM is dit een mooie kans om als bondgenoot met GroenWest het project te ontwikkelen en te bouwen. We zetten hiermee onze langdurige samenwerking nog meer kracht bij'', zegt Sabine Meeks, commercieel manager bij BAM Wonen.