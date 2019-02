RELX zet weer recordresultaten in de boeken

Gepubliceerd op | Views: 255

AMSTERDAM (AFN) - RELX heeft het voorbije jaar naar eigen zeggen wederom records in de boeken gezet. De omzet van de informatieleverancier en data- en analysebedrijf kwam uit op bijna 7,5 miljard pond, omgerekend circa 8,5 miljard euro. Daarnaast steeg de operationele winst naar 2,3 miljard pond.

De resultaten van het bedrijf passen exact in het ideaalplaatje van het bedrijf, dat vooral voorspelbaar wil zijn. Het bedrijf mikt doorgaans op een onderliggende omzetgroei van circa 4 procent en een stijging van de onderliggende operationele winst van circa 6 procent op basis van gelijke wisselkoersen. De winst per aandeel bleef iets achter bij de gewenste groei, maar was nog altijd beter dan door kenners voorzien.

In alle vier de divisies van RELX was sprake van groei. De onderliggende omzetgroei bij Risk & Business Analytics van 8 procent noemde het bedrijf zelf buitengewoon. De omzet uit print is bij RELX nog maar goed voor een procent of 10, waar dat beging deze eeuw nog bijna twee derde was. De nettowinst daalde van 1,6 miljard pond naar 1,4 miljard pond. Onder meer belastingen speelden hier een rol.

Wijzigingen

Door de recente wijzigingen van de duale structuur van de onderneming worden vanaf nu de cijfers van het concern louter in ponden gemeld. Het op papier nu volledig Britse bedrijf wil in 2019 voor 600 miljoen pond aan eigen aandelen inkopen, tegen 700 miljoen pond het afgelopen jaar. Verder stelt RELX een slotdividend in het vooruitzicht van 29,7 pence per aandeel, wat neerkomt op een stijging met 7 procent.

Verder was RELX afgelopen jaar zeer actief op de overnamemarkt. In totaal werden negen deals gesloten voor een totaalbedrag van 978 miljoen pond. Volgen topman Erik Engstrom blijft de strategische koers van het bedrijf ongewijzigd. Verder zei hij dat de trend in het begin van dit jaar overeenkomt met de prestaties van het afgelopen jaar. Hij rekent voor het hele jaar op verder groei van omzet en winst, zonder daarbij overigens percentages te noemen.