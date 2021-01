Airbus doet langer over opschroeven productie A320 door corona

TOULOUSE (ANP) - Vliegtuigbouwer Airbus doet er vanwege de coronacrisis langer over om tot de gewenste productie-aantallen van de A320 te komen. De nieuwe golf van coronabesmettingen dwarsboomt een sneller herstel van de luchtvaartbranche. Door uitbraken van nieuwe virusvarianten zijn wereldwijd reisbeperkingen verder aangescherpt.

Eerder hoopte Airbus met ingang van juli nog 47 toestellen van het type A320 per maand te kunnen bouwen. Dat aantal staat nu op 40 per maand en wordt in het derde kwartaal opgevoerd naar 43 en in het vierde kwartaal naar 45 per maand.

De productie van de A220 blijft ongeveer gelijk aan eerdere verwachtingen: aan het einde van het eerste kwartaal denkt Airbus daarvan geen vier maar vijf per maand te bouwen.

De bredere vliegtuigtypes A350 en A330 zullen naar verwachting met dezelfde snelheid worden gebouwd, aldus Airbus. Daarvan worden er tussen de twee en vijf per maand afgeleverd. Daarmee wordt het versnellen van de productie van de A350 uitgesteld.

Airbus denkt dat de markt voor commerciële vliegtuigen pas tussen 2023 en 2025 weer terugkeert naar pre-coronaniveaus. De vliegtuigbouwer zag vanwege de virusuitbraak het aantal nieuwe bestellingen en leveringen aan klanten in 2020 al met 65 procent teruglopen ten opzichte van een jaar eerder. Wel bleef topman Guillaume Faury voorzichtig optimistisch voor dit jaar. Mogelijk kan de luchtvaart gaan profiteren van de coronavaccins.