VW haalt Europese emissie-eis net niet en krijgt boete

WOLFSBURG (ANP/BLOOMBERG) - Autofabrikant Volkswagen heeft net niet voldaan aan de uitstooteisen van de Europese Unie. Alle nieuw afgeleverde auto's van het Duitse bedrijf stoten gemiddeld 0,5 gram per kilometer te veel CO2 uit. Dat levert het bedrijf een boete op van waarschijnlijk meer dan 100 miljoen euro, waar Volkswagen overigens al geld voor opzij had gezet.

Het merk VW voldeed wel aan de uitstooteisen, maar andere Volkswagen-dochters als Seat en Skoda lukte dat niet. De merken rapporteerden gezamenlijk. Ook Audi en Porsche deden daaraan mee. De uitstoot van sportwagenmerken Bentley en Lamborghini, die ook onderdeel zijn van Volkswagen, telden niet mee.

De EU stelt jaarlijks strengere eisen aan de gemiddelde uitstoot van alle geleverde auto's van een automaker. Daarmee wil de EU autofabrikanten dwingen steeds minder vervuilende auto's te maken en het interessanter maken om elektrische voertuigen te gaan produceren. Voor de Volkswagen-merken was de eis afgelopen jaar iets meer dan 99 gram CO2 per kilometer. De Europese Commissie maakt binnenkort de cijfers bekend van alle autofabrikanten en wat voor boetes ze eventueel moeten betalen.

VW verkocht van alle automakers wel de meeste elektrische auto's in Europa. De Volkswagen ID.3 was afgelopen jaar het meest verkochte elektrische model, maar door softwareproblemen en verstoringen rond het coronavirus verscheen die auto veel later dan verwacht. Eind vorig jaar kwam ook de elektrische SUV ID.4 op de markt en daarvan wordt nog meer verwacht dan van de ID.3. Verder komen Skoda en Seats zustermerk Cupra met de eerste elektrische auto's op de markt.