LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - De Britse werkgelegenheid is vorig najaar sterk gegroeid. Volgens cijfers van het Britse nationale statistiekbureau nam het aantal werkenden in de drie maanden tot eind november met 208.000 toe. Dat is de sterkste stijging in bijna een jaar.

Het cijfer viel veel sterker uit dan verwacht, want economen hadden gemiddeld op een aanwas met 110.000 werkenden gerekend. De werkloosheid bleef stabiel op 3,8 procent. De Britse arbeidsmarkt laat kracht zien ondanks de brexitperikelen en de afzwakkende wereldeconomie.

Het beter dan verwachte banencijfer kan de druk op de Britse centrale bank om de rente te verlagen verminderen. De Bank of England (BoE) neemt later deze maand een rentebesluit en de verwachting op de financiële markten is gegroeid dat de BoE dan met een renteverlaging komt, na een reeks tegenvallende macro-economische cijfers uit het Verenigd Koninkrijk.