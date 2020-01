Olieconcern BP krijgt nieuwe financieel directeur

Gepubliceerd op | Views: 156

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - De Britse olie- en gasreus BP verwelkomt Murray Auchincloss als zijn nieuwe financieel directeur. Hij neemt op 1 juli het stokje over van Brian Gilvary, die na een carrière van 34 jaar afscheid neemt van BP. Nog eind vorig jaar werd gespeculeerd of Gilvary de mogelijke opvolger van de scheidend topman Bob Dudley zou worden.

Auchincloss is sinds 2015 de financieel directeur van de Upstream-tak, waar de winning van olie en gas onder valt. Volgens president-commissaris Helge Lund heeft Auchincloss voldoende financiële en commerciële ervaring en een grondig begrip van BP.

Gilvary was sinds 2012 de belangrijkste financieel bestuurder van BP. Hij was onder meer betrokken bij de nasleep van de ramp met het boorplatform Deepwater Horizon in de Golf van Mexico.