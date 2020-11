Opnieuw honderden winkels uit portefeuille Retail Estates dicht

TERNAT (AFN) - Honderden huurders van het Belgische vastgoedbedrijf Retail Estates moesten door een nieuwe lockdown hun zaak sluiten. Dat meldt het bedrijf in een handelsbericht. Van de 750 panden in België zijn 443 panden getroffen. In Nederland verhuurt de firma bovendien aan enkele horecazaken die gedwongen dicht moesten.

Alle getroffen panden bij elkaar zouden normaal gesproken goed zijn voor 5,8 miljoen euro aan huuropbrengsten in de periode van november tot medio december. Retail Estates probeert met huurders van dit vastgoed een regeling te treffen, maar kan nog niet met zekerheid zeggen wat daar de uitkomst van is.

Een eventuele verlenging van de winkelsluitingen in België, die vooralsnog tot half december duren, zou volgens Retail Estates "belangrijke schade" opleveren. Prognoses voor het hele boekjaar durft het bedrijf daarom niet te geven.

Schade

De schade voor het winkelvastgoedbedrijf lijkt tot dusver minder groot te zijn dan bij de vorige lockdown. Toen gingen bij 624 huurders van Retail Estates de luiken dicht om coronabesmettingen te voorkomen.

Het bedrijf meldt in de halfjaarcijfers dat het de schade door de sluiting van de eerdere lockdown in april "aanzienlijk" kon beperken door "sterke resultaten" uit het tweede kwartaal. In de maanden juli, augustus en september, het tweede kwartaal, volgens het gebroken boekjaar, konden winkels na het opheffen van de lockdown namelijk weer open. Dat leidde volgens Retail Estates tot een inhaalbeweging.

Winst

De winst kwam volgens boekhoudmethode EPRA het eerste halfjaar uit op 31,5 miljoen euro, een daling van bijna 7 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De netto huurinkomsten daalden tot 49,8 miljoen euro, tegenover van 52,8 miljoen euro een jaar eerder. De bezettingsgraad kwam eind september uit op 97,1 procent. Eind maart was dat nog 97,9 procent. De huurincasso herstelde door het heropenen van winkels wel bijna volledig in de maanden juli, augustus en september. Verder blijft de waardering van de vastgoedportefeuille stabiel, aldus het bedrijf.

Het bedrijf handhaaft de dividendverwachting op 4,40 euro bruto per aandeel, mits de winkelsluitingen in België niet langer dan twee maanden duren.