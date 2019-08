Investeerder HAL koopt twee winkelcentra

Gepubliceerd op | Views: 91

ROTTERDAM (AFN) - Investeerder HAL Holding heeft een tweetal winkelcentra gekocht. Het gaat om De Aarhof in Alphen aan de Rijn en City Passage in Veldhoven. De onderneming maakte geen financiële details over de deals bekend.

Volgens HAL is het de bedoeling het vastgoed te herontwikkelen. Het gaat dan om het verbeteren van de winkelruimten en het creëren van woningen.