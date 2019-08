'Uitstel beursgangen vergroten ongelijkheid'

Gepubliceerd op | Views: 351

LONDEN (AFN) - Bedrijven doen er veel langer dan vroeger over voor ze geld ophalen via de beurs. De grote beschikbaarheid aan geld van durfinvesteerders, zogeheten private equity, is daar de reden voor. Die tendens kan echter de ongelijkheid in de samenleving vergroten, denkt de Britse vermogensbeheerder Schroders.

Omdat bedrijven zo veel privaat geld kunnen vinden, profiteren vooral mensen die toch al veel geld hebben van flinke rendementen in de groeifase van een bedrijf. Voor kleine beleggers blijven veel kleinere rendementen over na de beursgang. Het verschil tussen de 'haves' en 'have-nots' wordt hierdoor almaar groter, stelt Schroders.

De vermogensbeheerder denkt dat ook de steeds ingewikkelder beursregels en de hoge kosten die met een beursgang gepaard gaan, meespelen bij het besluit van bedrijven om geld van durfinvesteerders aan te nemen. Volgens Schroders moet daar iets aan gedaan worden. Ook moet beleggen in zaken als vastgoed, infrastructuur en private equity eenvoudiger worden voor kleine beleggers.