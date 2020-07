Export Japan weer hard onderuit door coronacrisis

Gepubliceerd op | Views: 377 | Onderwerpen: Japan

TOKIO (AFN/BLOOMBERG) - De export van Japan is in juni met ruim 26 procent gekrompen vergeleken met een jaar eerder door de coronacrisis. Daarmee daalde de export van het land al drie maanden op rij met meer dan 20 procent omdat door de crisis er minder buitenlandse vraag is naar producten van Japanse makelij zoals auto's, auto-onderdelen, machines en andere goederen.

In mei ging de uitvoer van de derde economie van de wereld met nog meer dan 28 procent omlaag. De Japanse import kromp vorige maand met meer dan 14 procent, na een daling met ruim 26 procent een maand eerder. Door de crisis en economische zwakte in Japan is er ook minder vraag in het land zelf naar goederen en producten uit het buitenland.

Economen denken dat het dieptepunt voor de Japanse handel mogelijk achter de rug is omdat steeds meer belangrijke handelspartners zoals de Verenigde Staten en de Europese Unie de lockdownmaatregelen hebben versoepeld.