'Wessanen veel zwakker dan gedacht'

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - De resultaten van Wessanen waren veel zwakker dan gedacht, geraakt door negatieve handelsontwikkelingen. Dat meldde KBC Securities in een reactie op de kwartaalresultaten van het natuurvoedingsbedrijf.

Wessanen sprak zelf van een teleurstellend kwartaal en verlaagde zijn groeiverwachtingen voor het hele jaar. De natuurvoedingsproducent wijt dat aan ongunstige marktontwikkelingen in met name Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. In Duitsland en Spanje ging het het moederbedrijf van onder meer Zonnatura wel voor de wind.

KBC denkt dat de prognose voor de nettowinst in heel 2018 neerwaarts bijgesteld zal worden. Het advies blijft hold, met een koersdoel van 16 euro.

NIBC

Ook volgens ING vallen de cijfers van Wessanen beduidend lager uit dan verwacht. De bank wijst daarbij op de zwakkere uitgaven aan reclame en promotie van merken van Wessanen in voorgaande kwartalen, wat mogelijk heeft bijgedragen aan de tegenvallende prestaties in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, de twee grootste markten voor het bedrijf. Wessanen is weer bezig die uitgaven te verhogen. Dit zette druk op de winst. ING heeft een hold-advies, met een koersdoel van 14,60 euro.

NIBC sprak van een ,,brede misser'' voor Wessanen. NIBC heeft een neutral-advies en een koersdoel van 14 euro.

Wessanen noteerde vrijdagochtend omstreeks 09.40 uur een verlies van 22,8 procent op 13,46 euro. Daarmee was het de grootste verliezer op het Damrak.