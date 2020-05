Nikkei klimt door hoop heropening economie

Gepubliceerd op | Views: 739

TOKIO (AFN) - De aandelenbeurs in Japan is woensdag opnieuw hoger gesloten. Het was de vierde winstbeurt op rij. Berichten dat de Japanse overheid donderdag de noodtoestand in belangrijke economische gebieden als Osaka en Kyoto zal opheffen, na een daling van het aantal nieuwe coronabesmettingen, zorgde voor optimisme. In Tokio zullen de beperkende maatregelen mogelijk ook worden versoepeld. In de hoofdstad nemen de nieuwe besmettingen af, maar ligt het aantal nog boven de door de overheid gehanteerde drempel.

De Nikkei in Tokio eindigde 0,8 procent in de plus op 20.595,15 punten. Een dag eerder bereikte de hoofdindex al het hoogste niveau sinds 6 maart. De Japanse centrale bank kondigde daarnaast aan vrijdag een noodvergadering te houden over de details van zijn steunprogramma voor kleinere bedrijven. Het Japanse elektronicabedrijf Furukawa Electric maakte een koerssprong van 16 procent dankzij beter dan verwachte resultaten. Fujifilm zakte 2,6 procent na berichten dat het antigriepmiddel Avigan van het bedrijf niet effectief is in de behandeling van het nieuwe coronavirus.

De beursgraadmeter in Shanghai noteerde tussentijds 0,3 procent in de min en de Hang Seng-index in Hongkong daalde 0,1 procent. De Chinese centrale bank hield de eenjarige en vijfjarige rentetarieven ongewijzigd op respectievelijk 3,85 procent en 4,65 procent. De Kospi in Seoul steeg 0,4 procent en de All Ordinaries in Sydney klom 0,3 procent.