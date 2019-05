Chipbedrijven trekken Europese beurzen omlaag

Gepubliceerd op | Views: 1.547 | Onderwerpen: Europa

AMSTERDAM (AFN) - De Europese beurzen stonden maandag stevig in het rood. Het handelsconflict hield de markten in de greep nu de besprekingen tussen de Verenigde Staten en China lijken te zijn vastgelopen. Vooral de chipbedrijven werden van de hand gedaan na berichten dat verschillende chipmakers hun leveringen aan het Chinese Huawei hebben opgeschort.

De AEX-index op Beursplein 5 stond kort na de opening op Wall Street 1,2 procent in de min op 550,89 punten. De MidKap zakte 1,6 procent tot 754,48 punten. Londen, Frankfurt en Parijs verloren tot 1,7 procent.

Infineon raakte 5,2 procent kwijt in Frankfurt. De Duitse chipmaker levert geen chips meer aan Huawei vanwege de Amerikaanse sancties tegen het Chinese technologiebedrijf. Ook de Amerikaanse chipbedrijven Qualcomm, Broadcom en Intel staken hun leveringen aan Huawei. Google besloot eerder om de toegang van Huawei tot het besturingssysteem Android te beperken.

ASML

Bij de hoofdfondsen op het Damrak was chipmachinefabrikant ASML de grootste daler met een verlies van 5,2 procent. In de MidKap stond chiptoeleverancier Besi onderaan met een min van 5,1 procent. ASMI daalde 3,7 procent. In Parijs verloor chipmaker STMicroelectronics 9 procent.

Informatieleverancier Wolters Kluwer was de sterkste stijger in de AEX met een winst van 1,2 procent. Bij de middelgrote bedrijven ging oliedienstverlener SBM Offshore aan kop met een plus van 1,3 procent.

Elders in Europa stond reisorganisatie Thomas Cook in de belangstelling na opnieuw een forse koersdaling. Het Britse bedrijf heeft te maken met analisten die twijfelen aan de financiële gezondheid van het bedrijf. Eind vorige week leverde het bedrijf al bijna de helft van zijn beurswaarde in, maandag ging er nog eens bijna 17 procent af.

Ryanair

In Dublin daalde Ryanair 3,7 procent. De Ierse prijsvechter behaalde afgelopen boekjaar fors minder winst door stevige concurrentie en overcapaciteit op de luchtvaartmarkt. Daardoor staan ticketprijzen onder druk.

De euro was 1,1165 dollar waard, tegen 1,1163 dollar op vrijdag. De olieprijzen zaten in de lift na geluiden dat de OPEC de productiebeperking in stand zal houden bij de vergadering van het oliekartel in juni. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent meer op 62,97 dollar. Brentolie werd 0,4 procent duurder op 72,52 dollar per vat.