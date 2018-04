'Weinig verandering in trend Wereldhave '

Gepubliceerd op | Views: 864

AMSTERDAM (AFN) - ING ziet nog geen grote veranderingen in de trend bij vastgoedbedrijf Wereldhave in het eerste kwartaal. Frankrijk blijft het belangrijkste hoofdpijndossier voor de onderneming terwijl in België en Nederland de zaken beter gaan.

Volgens ING rekent Wereldhave erop dat Frankrijk met aanhoudende neerwaartse druk blijft kampen. De bank stelt dat het bedrijf nog steeds tegen de stroom inzwemt. Al met al is ING neutraal gestemd over het handelsbericht. Het advies bij ING voor Wereldhave is hold en het koersdoel ligt op 43,40 euro. Het aandeel noteerde vrijdag in de vroege handel 0,5 procent hoger op 32,55 euro.