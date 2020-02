Aandeelhouders DSCO stemmen in met fusie CM.com

Gepubliceerd op | Views: 13

AMSTERDAM (AFN) - De aandeelhouders van Dutch Star Companies One (DSCO) hebben groen licht gegeven voor de fusie met CM.com. Dat Bredase technologiebedrijf kan hierdoor vrijdag een notering krijgen aan de beurs in Amsterdam. Het aandeel DSCO zal als CM.com verder gaan.

Op een buitengewone aandeelhoudersvergadering van DSCO werd ingestemd met alle agendapunten. Het ging om een soort hamerstuk. In januari was al bekend dat DSCO volmachten binnen had van de houders van meer dan 70 procent van de aandeelhouders.

CM.com wilde vorig jaar naar de beurs, maar zag daar op het laatste moment van af. Vervolgens ging de aanbieder van een communicatieplatform waarmee bedrijven contact kunnen onderhouden met hun klanten in gesprek met DSCO. Dat investeringsvehikel was speciaal opgericht om een Nederlands bedrijf naar de beurs te brengen. CM.com en DSCO kwamen ook nog overeen dat de twee oprichters van CM.com elk ruim 30 procent van de stemrechten in het fusiebedrijf krijgen.