KPN maakt glasvezelafspraken met gemeente Breda

BREDA (AFN) - KPN NetwerkNL en de gemeente Breda hebben een overeenkomst getekend om heel Breda van glasvezel te kunnen voorzien. Er zijn geen financiële details naar buiten gebracht.

Het gaat om zogenoemde 'fiber to the home'-aansluitingen, van de wijkcentrale tot aan de meterkast van de Bredanaar. In Bavel, onderdeel van de gemeente Breda, is de aanleg van glasvezel begin 2020 al afgerond. Momenteel wordt gewerkt in Breda-Oost. In het derde kwartaal van dit jaar zal een eerste deel van de huishoudens in Breda-Oost al aangesloten zijn op het netwerk. Daarna is het de bedoeling dat de komende jaren in Breda de andere wijken volgen.